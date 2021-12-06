Зеленский от Байдена услышит требования Путина

Зеленский будет ждать звонка Байдена / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сможет лично от президента США Джо Байдена услышать требования, которые к нашей стране выдвигает Россия. Через несколько дней после переговоров президента США с лидером РФ Владимиром Путиным состоится телефонный разговор между Байденом и Зеленским.

Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертран в Twitter со ссылкой на источники в Белом доме.

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Кто кому позвонит

По данным американской журналистки, 6 декабря Байден сделает ряд звонков ключевым европейским союзникам.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен должен переговорить с Владимиром Зеленским, а Байден сделает звонок на Банковую через несколько дней после переговоров с Путиным, чтобы огласить их итоги.

В ожидании видеосвязи