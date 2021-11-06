Зеленский вывел Резникова из украинской делегации в ТКГ – его заменит "слуга народа"

Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия ее главы. Фото: коллаж "Сегодня"
Вместо нового министра обороны Украины Алексея Резникова, выведенного из состава украинской делегации Трехсторонней контактной группы, его обязанности будет исполнять Андрей Костин. Он является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".
Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.
"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – указано в сообщении.
Согласно этому же указу, Резников покидает состав дипломатической делегации по урегулированию военного конфликта на территории Украины с российской стороной.
Отметим, Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.
Новые лица в Кабмине
- Напомним, что на этой неделе Верховная Рада провела очередную ротацию в Кабинете министров Украины. В отставку ушли пятеро руководителей профильных ведомств.
- Верховная Рада Украины 4 ноября во время пленарного заседания назначила вице-премьером – министром экономики Украины Юлию Свириденко. За проголосовали 256 депутатов, против – 11.
- Во время пленарного заседания 4 ноября министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был назначен Павел Рябикин.
- В этот же день ВР назначила вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. За проголосовали 260 депутатов.
- Ее предшественник на данном посту Алексей Резников стал министром обороны Украины.
Также напомним, Резников после назначений в Верховной Раде заявил, что обсуждает возможность отмены обязательного призыва на срочную военную службу, чтобы в итоге в Украине была профессиональная армия.