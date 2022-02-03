Зеленский и Макрон обсудили судьбу "Норманди"

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию "нормандского формата".
"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержке устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", – сообщил Зеленский в Twitter.
Нормандские переговоры продолжаются на уровне советников
- 26 января состоялась встреча советников лидеров "нормандского формата". После встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге заявил о новом коммюнике.
- В последний раз саммит проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
- По итогу встречи "Нормандская четверка" подписала план действий. Новость о парижском коммюнике объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Уже через пару часов после встречи Россия обвинила Украину в срыве перемирия. Представитель РФ заявил, что Украина якобы отказывается от согласования важных вопросов.
- В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.