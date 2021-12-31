Зеленский и Байден уже скоро проведут переговоры – СМИ узнали дату

Байден и Зеленский поговорят сразу после Нового года. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден проведут телефонный разговор 2 января. Об этом сообщает репортер Белого дома для Associated Press Дарлин Супервилл в Twitter.

Она также узнала из Белого дома, какие темы Байден планирует обсудить с Зеленским.

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"Белый дом говорит, что Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военной мощи России на границах Украины и рассмотреть подготовку к предстоящим дипломатическим баталиям, чтобы помочь снизить региональную напряженность", – написала журналистка.

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