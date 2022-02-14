Зеленский дал чиновникам 24 часа на возвращение в Украину

Президент Владимир Зеленский призвал всех вернуться в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Политики и чиновники должны вернуться в Украину в ближайшие сутки. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время экстренного обращения к украинцам.

Трансляцию вел телеканал Украина 24.

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По его словам, украинцы доверили власти свою защиту, и в условиях нынешней ситуации, политики должны не бежать из страны, а помогать своему народу.

"Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать. Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!", – сказал Зеленский.

Что произошло

Накануне появилась информация о том, что из Украины на чартерах массово начали вылетать политики и олигархи якобы угрозы вторжения РФ, которая якобы была намечена на 14-16 февраля.

Однако, как известно, депутаты 27 января ушли на карантин из-за коронавируса, и сессия Верховной Рады должна возобновиться лишь 15 февраля, поэтому появилась паника, что многих нет в стране.

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Президент комментируя эту ситуацию завил, что он и его семья находятся в Украине и никуда не собираются уезжать.

Ситуация с возможным вторжением

14 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация нагнетается, и вторжение маловероятно.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.

Бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что провокации со стороны России будут, но войны, как таковой не будет.

Откуда появились даты

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

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Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.