Зеленский: 30 лет назад мы восстановили независимость, а теперь пошли дальше

Зеленский в Раде / Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что 30 лет назад Украина де-юре обрела независимость, но так и не научилась строить независимость от чужого влияния. Об этом он сказал во время ежегодного обращения в Верховной Раде.

Сегодня для Украины знаковый день, который случился 30 лет назад.

"1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум относительно независимости Украины, которую поддержала абсолютное большинство граждан Украины со всех регионов, включая наш Донбасс и Крым. 30 лет назад мы сделали большой шаг, но мы пошли дальше – возобновили, провозгласили и обрели независимую Украину. Но мы так и не начали строить независимость, независимо от чужого влияния и интересов, где закон один для всех и закон решает все. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный "договорнячок", – сказал Зеленский.

Что там в Раде?