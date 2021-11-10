Зэки бурно встретили Саакашвили: как выглядит его новая тюрьма (видео)

Заключенные громко встретили Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Там поднялся дикий шум, когда его туда доставили. Заключенные кричали и махали из камер "платочками".
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале политика.
По словам представителя аппарата омбудсмена Грузии, Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных, передает Грузия Онлайн.
Кроме того, в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили. Поэтому его за руки, с применением силы, вывели из машины и отправили в камеру.
Отметим, экс-президент Грузии по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку.
Как политика перевозили на вертолете
Накануне консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 октября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии №12.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.