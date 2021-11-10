Зэки бурно встретили Саакашвили: как выглядит его новая тюрьма (видео)

Заключенные громко встретили Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. Там поднялся дикий шум, когда его туда доставили. Заключенные кричали и махали из камер "платочками".

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале политика.

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По словам представителя аппарата омбудсмена Грузии, Саакашвили размещен в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных, передает Грузия Онлайн.

Кроме того, в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили. Поэтому его за руки, с применением силы, вывели из машины и отправили в камеру.

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Отметим, экс-президент Грузии по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку.

Как политика перевозили на вертолете

Накануне консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 октября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии №12.

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Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.