"Заработалась": стал известен диагноз упавшей в обморок помощницы Арахамии

С Аленой Зель сейчас все хорошо/Коллаж "Сегодня"

Помощница главы провластной фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которая днем 16 декабря упала в обморок в парламенте, сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

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Диагноз

Как рассказала спикер, Алена Зель упала в обморок из-за низкого давления. Это стало известно в больнице, куда девушка поехала по рекомендации сотрудников медпункта Верховной Рады. Врачи посоветовали ей не идти завтра на работу.

Через несколько часов на своей странице в Facebook Зель поблагодарила всех, кто за нее беспокоился. "Даааа, не так я себе представляла свою минуту славы. Спасибо всем за беспокойство, со мной всё хорошо, просто немножко устала", – написала помощница Арахамии.

Напомним, днем появилось сообщение, что в кулуарах Верховной Рады помощница на общественных началах Давида Арахамии упала в обморок. Ей тут же попытались оказать помощь несколько нардепов.

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