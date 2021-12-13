Замглавы МВД Гогилашвили уволен – СМИ

Гогилашвили устроил "разборки" на блокпосту / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили за его поведение с полицейскими в Киеве и на Донбассе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.
"Кабмин уволил Гогилашвили", – сообщил источник.
Эту же информацию подтвердил и источник РБК-Украина в правительстве.
За что уволили
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения. И это несмотря на то, что виновник скандала даже был замечен ранее с Зеленским.
- Также стало известно, что скандал на блокпосту с полицией – не единственный. Буквально под конец ноября Гогилашвили отметился неприятным инцидентом с полицейскими в Киеве.
- Читайте подробнее, кто такой Гогилашвили, устроивший разборки на блокпосту.