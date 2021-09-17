"Задумали что-то нехорошее": Герасимов повеселил Арахамию в прямом эфире

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Сопредседатель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что реакция главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на комментарии по поводу законопроекта об олигархах "похожа на раздражение, что может говорить о плохих замыслах".

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Они начинают раздражаться знаете почему? Когда они раздражаются, это доказывает, что они замышляют плохие вещи", – сказал Герасимов. Арахамия в ответ посмеялся.

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