Забыл, что у шефа праздник! Резников в прямом эфире поздравил Зеленского

Министр обороны чуть не забыл про день рождение президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Реплика журналистов о дне рождения президента Украины Владимира Зеленского застала врасплох министра обороны Алексея Резникова, поскольку он забыл, что у гаранта сегодня праздник. Этот момент показали в эфире Украина 24.

Ситуация произошла после закрытого совещания с лидерами фракций и спикером Рады.

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"Ой, господин президент, с днем рождения вас. Пусть все будет хорошо. Добра, позитива, кроме ПЦР-теста", – сказал Резников.

25 января глава государства отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 44 года. Первая леди уже поздравила супруга с этой датой и поделилась трогательным фото.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что президент не планирует принимать подарки по случаю своего дня рождения. Он отметил, что Зеленский оставил номер банковской карты для благотворительности и желающие смогут перевести туда деньги вместо подарка ему.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров рассказал, как можно поздравить президента.

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Сайт "Сегодня" решил узнать у народных депутатов, которые уже вышли на работу после длительных каникул, готовят ли они подарки и что считают лучшим презентом для гаранта.

Как праздновал Зеленский в прошлые годы

В 2021 году глава государства также отказался от подарков в честь своего дня рождения. Всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" презентовали ему книгу "Україна – козацька держава".