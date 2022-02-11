Яценюк озвучил главное условие для встречи Зеленского и Путина

Экс-премьер Арсений Яценюк / Фото: Народный фронт

Владимиру Зеленскому нельзя и не нужно встречаться с Путиным один на один: "Он может встречаться с Путиным только тогда, когда мы понимаем, что в результате встречи Путин убирается из Донецка и Луганска и признает то, что незаконно аннексировал Крым", – заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов в ток-шоу Дмитрия Гордона 10 февраля.

"В международной политике встреча ради встречи не нужна, более того – она очень вредит. Потому что в результате этой встречи может выиграть Путин", – подчеркнул он.

"Владимиру Зеленскому нужно разговаривать и встречаться с Байденом, Макроном, Шольцом, Джонсоном, с руководством Польши – со всеми нашими союзниками. Чем больше Запад будет поддерживать украинцев, чем сильнее будет наша позиция, тем меньше шансов у таких, как Путин выиграть у нас", – сказал Арсений Яценюк.