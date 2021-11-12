Яценюк назвал единственный вариант освобожения Саакашвили

Яценюк считает, что варианты есть / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал, что конкретно президент Украины Владимир Зеленский может сделать, чтобы вернуть в страну гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом политик рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Предложение Яценюка

"Чтобы я сделал на месте Зеленского? Тут же есть еще одна важная вещь – Зеленский назначал Саакашвили своим указом исполнительным секретарем Совета реформ. Он не только гражданин Украины, он еще должностное лицо, назначенное президентом. Единственный правильный вариант, который вижу – необходимо найти близкого человека, который начнет реальные непубличные переговоры с действующей грузинской властью. Для того, чтобы Саакашвили освободить, необходимо применить все дипломатические переговоры, не через твитты, не через интернет, а через дипломатическую, я бы сказал "ниже плинтуса" работу, для того, чтобы договориться с действующей грузинской властью как освободить гражданина Украины Михеила Саакашвили", – рассказал Яценюк на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Грузия является стратегическим партнером для Украины. А Украина является стратегическим партнером для Грузии. Власть меняется. У нас стратегические отношения не с властями, а с государствами", – напомнил бывший премьер-министр Украины.

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Ситуация