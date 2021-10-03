Яценюк: Ключ от будущего Украины в руках учителей

Яценюк заодно поздравил и маму с праздником. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинских учителей с профессиональным праздником, а также заявил, что ключ от будущего нашей страны именно в их руках.

Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, День учителя касается всех, потому что у каждого есть теплые воспоминания о школьных годах и учителях, которые вели нас по дороге знаний.

"В этом празднике для меня много личного. Иначе и не могло произойти, если ты родился в семье университетских преподавателей. Хорошо знаю, насколько ответственная и важная работа педагога", – написал Яценюк.

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Он вспомнил один момент с недавней встречи с молодежью во Львове о том, что преодолеть вызовы возможно в том случае, если система образования будет воспитывать поколения, готовые объединяться, бороться и строить украинское государство.

"Ключ от будущего Украины в руках украинского учителя. Это уникальная работа, духовная инвестиция, результат которой дает ростки спустя годы, укрепляя фундамент и безопасность нашей страны. Дорогие наши учителя! Искренне желаю вам здоровья, новых достижений, одаренных учащихся и результатов, которые будут приносить радость. И, конечно же, сегодня с профессиональным праздником поздравлю свою маму", – написал политик.

Яценюк с мамой, которая тоже является преподавателем. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Что делает государство для учителей

В Украине ежегодно проводят конкурс на лучшего учителя в нескольких номинациях. В этом 2021/2022 учебном году конкурс "Учитель года" будет проводиться в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика", "Музыкальное искусство".

Победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины" и предоставляются премии. Премии некоторым учителям увеличат вдвое.

В планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривни.

В 2021 году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете учтено более 100 млрд гривен.