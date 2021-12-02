"Я не солнце, Галя": Разумков и Третьякова поспорили в Раде (видео)

Разумков эмоционально обсудил со "слугой народа" Третьяковой внесение правок в бюджет 2022 года. Фото: коллаж "Сегодня"
В зале Верховной Рады Дмитрий Разумков обсуждал с нардепом Галиной Третьяковой изменение в бюджет 2022 года, во время их диалога Третьякова назвала экс-спикера парламента солнцем.
Этот момент попал на видео Алексея Гончаренко, который опубликовал его в Telegram.
Третьякова сказала Разумкову: "Солнце, я тебя уважаю". На что он ответил: "Я не солнце, во-первых. Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть".
Отметим, Третьяковой не понравилось, что ее правку будет обсуждать кто-то другой.
Что будет в государственном бюджете 2022?
2 декабря Рада приняла госбюджет на 2022 год. За проголосовали 268 депутатов.
- Доходы госбюджета по законопроекту №6000 составят 1,322 трлн грн, а расходы – 1,498 трлн грн. Это означает, что на этот раз дефицит составит 189 млрд грн, то есть 3,5% ВВП.
- Документом предусматривается прогноз номинального ВВП на уровне 5,369 трлн, а рост реального валового внутреннего продукта должен составить 3,8%.
- Среднегодовой курс доллара в этом бюджете составляет 28,6 грн і 28,7 грн в конце года, а инфляция ожидается на уровне 6,2%.
- Также в бюджет заложено небольшое повышение минимальной зарплаты, с октября она вырастет до 6700 грн.
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