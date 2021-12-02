"Я не солнце, Галя": Разумков и Третьякова поспорили в Раде (видео)

Разумков эмоционально обсудил со "слугой народа" Третьяковой внесение правок в бюджет 2022 года. Фото: коллаж "Сегодня"

В зале Верховной Рады Дмитрий Разумков обсуждал с нардепом Галиной Третьяковой изменение в бюджет 2022 года, во время их диалога Третьякова назвала экс-спикера парламента солнцем.

Этот момент попал на видео Алексея Гончаренко, который опубликовал его в Telegram.

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Третьякова сказала Разумкову: "Солнце, я тебя уважаю". На что он ответил: "Я не солнце, во-первых. Во-вторых, Галя, это автор, это все, читай матчасть".

Отметим, Третьяковой не понравилось, что ее правку будет обсуждать кто-то другой.

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Что будет в государственном бюджете 2022?

2 декабря Рада приняла госбюджет на 2022 год. За проголосовали 268 депутатов.

Доходы госбюджета по законопроекту №6000 составят 1,322 трлн грн , а расходы – 1,498 трлн грн . Это означает, что на этот раз дефицит составит 189 млрд грн , то есть 3,5% ВВП.

, а расходы – . Это означает, что на этот раз дефицит составит , то есть 3,5% ВВП. Документом предусматривается прогноз номинального ВВП на уровне 5,369 трлн, а рост реального валового внутреннего продукта должен составить 3,8%.

Среднегодовой курс доллара в этом бюджете составляет 28,6 грн і 28,7 грн в конце года, а инфляция ожидается на уровне 6,2%.

в конце года, а инфляция ожидается на уровне 6,2%. Также в бюджет заложено небольшое повышение минимальной зарплаты, с октября она вырастет до 6700 грн.

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