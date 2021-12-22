"Я не добиваю людей": Гордон удивил заявлением о подозрении Порошенко

Гордон отреагировал на уголовно дело против Порошенко. Коллаж "Сегодня"
Журналист Дмитрий Гордон, который неоднократно критиковал Петра Порошенко, заявил, что после объявления подозрения не будет "топить" пятого президента Украины.
Об этом он сказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.
Он считает неправильным плохо говорить о Порошенко, когда тот оказался в такой ситуации.
"Я так воспитан, что даже когда враги в беде, я не добиваю людей, которые падают. Порошенко сейчас падает, но я не скажу ни одного плохого слова в его адрес. Я все сказал, когда Порошенко был на вершине. А говорить, когда человек падает, могут только очень слабые люди", – сказал Гордон.
При этом журналист уверен, что дело о госизмене Порошенко ничем не закончится, поскольку расследование нужно было начинать еще два года назад.
"Я говорил Зеленскому, что он так и не стал приговором для Петра Алексеевича, хотя он говорил об этом ему на стадионе. Я Петра Порошенко сильно не люблю. Я считают его виновным во многих бедах моей страны. Персонально, лично виновным. Но то, что происходит сейчас – очередные кинофильмы", – подчеркнул он.
Подозрение Порошенко
- Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- Отреагировали на громкие новости в США и Великобритании. Пятому президенту Украины грозит тюремный срок и в связи с этим на Западе указали на важный момент.