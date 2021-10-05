Выборы в Госдуму в Крыму и на Донбассе: Зеленский наказал всех причастных

В МИД Украины разнесли в пух и прах потуги оккупантов легитимизировать голосование. Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о вводе санкций против участников выборов в Государственную думу России на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
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В Указе президента сказано, что вводится в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое сегодня, 5 октября.
- блокировку активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину с иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
- лишение государственных наград Украины;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Как ранее сообщалось, в санкционный список вошли
- 33 кандидата в депутаты Госдумы;
- 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму.
Все эти ограничения прав граждан Украины введены на бессрочной основе.
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