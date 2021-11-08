Вторая карабахская война: как новейшее оружие за месяц разрушило всю оборону Армении

Во второй Карабахской войне погибли около 7 тысяч военных и больше 160 гражданских. Фото: коллаж "Сегодня"

8 ноября Азербайджан празднует годовщину победы в Отечественной войне 2020 года (так в стране официально именуется вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, произошедший осенью прошлого года). Сайт "Сегодня" выяснил, благодаря чему Азербайджан смог одержать победу и какой ценой был взята историческая столица Карабаха – город Шуша.

Война в Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года и сразу же превратили регион в горячую точку. За 44 дня азербайджанская армия заняла значительную часть территорий, бывших под контролем армянских сил с 1994 года, в том числе город Шушу, который армяне называют "первой столицей Карабаха".

Реклама

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Фото: Министерство обороны Армении

Бои прекратились при посредничестве Москвы, когда лидеры Азербайджана и Армении подписали соглашение о перемирии.

Как Азербайджан смог победить Армению

Военный эксперт Якуб Войнаровский считает, что ход войны в Нагорном Карабахе переломили используемые армией Азербайджана турецкие беспилотники "Bayraktar TB2", а также израильские дроны "Harpy" и "Harop".

Реклама

"Армяне были готовы к традиционной войне, поэтому использование противником современных технологий оказалось для них полной неожиданностью. За считанные дни беспилотники уничтожили всю систему ПВО, ЗРК "Оса", пусковые установки С-300 и Тор-М2КМ, танки, артиллерию, склады с боеприпасами и оружием, а также личный состав. Армения была не в состоянии противостоять новейшему оружию Азербайджана", – говорит нам эксперт.

"Байрактары" переломили ход войны в Нагорном Карабахе / Фото: ТАСС

С ним соглашается военный эксперт Олег Жданов. По его словам, армия Азербайджана была гораздо лучше укомплектована современным оружием.

"Кроме беспилотников, у азербайджанцев были также реактивные системы залпового огня "Полонез", LORA, зенитные ракетные комплексы С-300ПМУ-2 и Barak 8, противотанковые ракеты UMTAS, новейшие израильские самоходные гаубицы ATMOS 2000, мощная боевая авиация и тактическая система ПРО "Железный купол". На вооружении армян было лишь старое советское оружие, воевать с которым против модернизированной армии Азербайджана было просто бессмысленно", – говорит нам Жданов.

Армия Азербайджана была гораздо лучше укомплектована современным оружием. Фото: скриншот

Реклама

В то же время эксперт подчеркивает, что Баку победил не только благодаря современному оружию.

"Большую роль сыграла государственная политика. Президент Азербайджана Ильхам Алиев смог создать правильное общественное патриотическое настроение. Солдаты были готовы брать Карабах даже голыми руками, а граждане, которые их провожали на войну, буквально, засыпали бойцов продуктами, водой и оказывали им различные почести. Азербайджан победил благодаря политической воли власти и силе духа народа", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Азербайджан победил благодаря политической воли власти и силе духа народа" / Фото: Facebook

Битва за Шушу

Историческая столица Нагорного Карабаха – горная крепость Шуша имеет важное символическое значение для местных жителей. У армян есть поговорка: "Кто владеет Шушей, тот владеет Карабахом".

В годы карабахской войны 1992-1994 годов захват армянскими войсками этого считавшегося неприступным форпоста стал переломным моментом и определил исход противостояния. Та же роль досталась городу и во время второй карабахской войны 2020 года. Шуша пала под натиском азербайджансой армии, в следствии чего Армения и Нагорный Карабах капитулировали.

У армян есть поговорка: "Кто владеет Шушей, тот владеет Карабахом" / Фото: Facebook

Бои за Шушу начались в конце октября, когда появились первые сообщения армянской стороны о том, что передовые отряды противника были замечены в нескольких километрах от города. Интенсивность боев вокруг Шушы нарастала и 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии города.

"Родная Шуша, мы вернулись! Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!", – заявил Алиев.

Ильхам Алиев: "Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!". Фото: скриншот

После взятия Шуши оборона армян разрушилась по всем направлениям.

Человеческий фактор

"Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения – Шушу. Это событие для азербайджанцев, как для израильтян – выход к Стене Плача в 1967 году, как Мекка для мусульман – возвращение Родины, возвращение истории", – написал тогда на своей странице в Facebook советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

Алексей Арестович: "Взятие Шуши для азербайджанцев, как для израильтян – выход к Стене Плача" / Фото: Facebook

Он также добавил, что в победе Азербайджана главную роль сыграло не только современное оружие, но и человеческий фактор.

"Азербайджан вернул Карабах, пройдя через горы пехотой с боями, с носимым боекомплектом, в тумане, в нелетную погоду. Это так – для тех, кто говорит, что "все сделали дроны", – отметил Арестович.

Тысячи солдат погибли, многие пропали без вести

За полтора месяца боевых действий в Карабахе погибли около 7 тысяч военных и больше 160 гражданских лиц, сотни мирных жителей были ранены. Под бомбежки с обеих сторон попали жилые дома, больницы и школы.

"Армия Азербайджана потеряла 2908 бойцов. Все семьи получили компенсации от государства, а погибших называют героями. Армяне потеряли, по последним данным, 3788 солдат. Многие были ранены, некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести", – говорит нам Жданов.

За полтора месяца боевых действий в Карабахе погибли около 7000 военных и более 160 гражданских. Фото: "Известия"

Спустя год после войны

Сейчас за перемирием в регионе наблюдают 2 тысячи российских миротворцев. Согласно договоренностям, они будут присутствовать в Карабахе пять лет с возможностью продления срока. За год, прошедший с начала вооруженного конфликта в Карабахе, противоречия между Азербайджаном и Арменией остались неразрешимыми, а на границах периодически продолжаются перестрелки. Будущее Карабаха будет обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют Россия, США и Франция.

За перемирием в Карабахе наблюдают 2 тысячи миротворцев / Фото: ТАСС

Напомним, соглашение Армении и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе вступило в силу в полночь 10 ноября.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Карабахский конфликт остался позади. В своем обращении к народу политик отметил, что Армения не захотела решать карабахский вопрос политическим путем, поэтому Азербайджану пришлось прибегнуть к силовым методам.