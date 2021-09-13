Встречи Зеленского и Путина не будет? В Кремле ответили на условие Киева

Возможную встречу Зеленского и Путина может сорвать один вопрос. Коллаж: "Сегодня"

Похоже, возможная встреча президентов Украины и России "накрывается медным тазом". В Киеве заявили, что без обсуждения Крыма переговоры бессмысленны, а в Кремле наотрез отказываются от этой темы и уже сомневаются, что встреча состоится.

Украина поставила условие

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала "ДОМ", что без обсуждения вопроса Крыма встречи Зеленского с Путиным не будет.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? … Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встрече на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России – согласна ли она говорить о том, что натворила и как Путин собирается это все исправлять", – сказал спикер Банковой.

А что Россия?

В России уже не раз заявляли, что тема оккупированного полуострова закрыта и не подлежит обсуждению. И в этот раз пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на заявление Никифорова сказал, что "в такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно и такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", передает Интерфакс.

А что готова Москва обсуждать на встрече Путина с Зеленским, так это выполнение Минских соглашений, договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" и двухсторонние отношения между странами.

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На вопрос, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны и мира на Донбассе, он цинично ответил: "Мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта".

"Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось. Мы повторяли это неоднократно на разных уровнях. Донбасс можно обсуждать с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер", – добавил Песков.

Киев никак не может договориться с Москвой о встрече президентов

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров.

Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи.

Как сообщали "Сегодня", Владимир Путин недавно заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Он надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

А вот Зеленский заявил, что отношений между Украиной и Россией совсем нет и народы стали врагами из-за действий кремлевской верхушки. При этом он отмечает, что умных россиян не надо убеждать в том, что есть независимая Украина – они и так это знают и уважают нашу страну.