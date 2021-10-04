"Слуги" отказались от встречи с Разумковым

Дмитрий Разумков может уйти в отставку. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что встречи на которую звал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого монобольшинство хочет отправить в отставку, не будет.

Об этом она рассказала в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

"У нас не будет завтра заседания фракции — ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", — сказала она.

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Отставка Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".