Вспомнить молодость: как народные депутаты выглядели в студенческие годы

Народные депутаты показывают архивные фото в честь Дня студента / Коллаж "Сегодня"

В честь Дня студента украинские парламентарии решили поделиться воспоминаниями о бурной юности. Ведь для многих это самый яркий и насыщенный период жизни. Судя по фото, некоторым политикам удалось попасть в машину времени. О ком идет речь — смотрите в подборке сайта "Сегодня".

Выпускник Хогвартса

Памятными фото на своей странице в Facebook поделился бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. На снимке он облачен в черную мантию с красным воротником, а в руках держит четырехугольную шапочку-конфедератку. Из-за такого наряда в комментариях между Разумковым и нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанским состоялся интересный диалог:

Реклама

— Дмитрий Александрович, судя по фото Вы Хогвартс заканчивали...))

— Нет, но свой Волан-де-Морт у нас есть)

На кого намекал экс-спикер — остается только догадываться.

Реклама

Дмитрий Александрович на вручении дипломов / Фото: Facebook Дмитрий Разумков

А еще Дмитрий Александрович еще со времен студенчества все так же остается в окружении представительниц противоположного пола, что можно отследить по фотокарточкам с разницей почти в 20 лет.

Бывший глава Верховной Рады никогда не был обделен женским вниманием / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Американская мечта

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не стала участвовать в фотофлешмобе ко Дню студента. В Facebook она поздравила учащихся и рассказала о том, что присоединилась к подписанию законопроекта о расширении прав органов студенческого самоуправления.

Но ранее Кравчук выкладывала архивные фото своего путешествия в Америку в девятом классе по программе FLEX.

Нардепка Евгения Кравчук в 2001 и 2021 годах / Коллаж "Сегодня"

Главный активист КПИ

Еще один "слуга народа" Роман Грищук показал свои смешные фото в инстаграм-сторис, а с трибуны парламента обратился к студентам со словами: "Вы — будущее страны, наш потенциал и сила ". К слову, Грищук заведует округом, где расположена его альма-матер, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Там нардеп в свое время занимал должность главы Студсовета.

Роман Грищук поделился своими студенческими фото в соцсетях / Коллаж "Сегодня"

Покорительница столицы

Из Ужгорода приехала поступать в Киев и осталась в нем жить. Это история тысяч молодых людей. В том числе и представительницы фракции "Голос" Киры Рудик. В 2008-м году она выпустилась из Национального университета "Киево-Могилянская академия" и начала строить карьеру в Киеве. Спустя 20 лет политик признается в любви этому городу.

Кира Рудык послупила в Могилянку и осталась жить в столице / Коллаж "Сегодня"

Адепт делового стиля

Избранник от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Павленко будучи студентом КНУ имени Шевченко, работал телекорреспондентом и ведущим передачи "Утренний Киев". Поэтому в кадре его можно было увидеть только в строгом костюме. Но спустя годы привычки не поменялись. Теперь Павленко завязывает галстук перед рабочим днем в парламенте.