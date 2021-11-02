Вспомнил прошлое: Медведчук рассказал о новом хобби на домашнем аресте (видео)

Политик не скучал дома последние полгода. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в госизмене народный депутат Виктор Медведчук рассказал "Сегодня" прямо в суде о своем новом хобби во время домашнего ареста.

Мы взяли у политика комментарий во время перерыва в судебном заседании, где рассматривался вопрос изменения меры пресечения.

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На вопрос нашего корреспондента, появились ли у нардепа какие-то новые хобби за последние шесть месяцев, которые он вынужден был провести дома, политик ответил: "Да, появилось новое хобби".

"Новое хобби – это забытое старое хобби, когда ты активно занимался адвокатской деятельностью – это была моя основная профессия. Пришлось вспомнить все свои навыки и уровень профессиональной подготовки. Сегодня я защищаю свои права. Поэтому новое хобби – напоминание процессуального законодательства, нормы их действия. А все остальное остается прежним – и руководство партией, и депутатская деятельность в тех границах, которые мне сегодня позволены в условиях домашнего ареста", – сказал Медведчук.

Как мы уже писали, Офис генерального прокурора заявил, что у Медведчука заканчивается 6-месячный срок домашнего ареста по делу о госизмене и незаконному добыванию недр в Крыму и его больше нельзя продлевать. Прокуроры просили у суда личное обязательство для подозреваемого.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.