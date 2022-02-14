Всемирный банк эвакуируется из Украины – СМИ

Всемирный банк не устоял против паники / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на все заверения представителей Кремля и самопровозглашенного президента Беларуси, что они не вынашивают планов по нападению на Украину, западные организации продолжают отзыв из нашей страны своих сотрудников. Нынче это сделал Всемирный банк, сообщает агентство Reuters.

Что происходит

Агентство сообщает, что Всемирный банк временно перебазирует своих сотрудников из Украины и приостанавливает командировки сотрудников в нашу страну. "Это происходит из-за напряженности на границе между Россией и Украиной", говорится во внутренней служебной записке, которая попала в распоряжение Reuters.

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"Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временное переселение сотрудников и принимаются усиленные меры безопасности", — говорится в служебной записке.

Эвакуация