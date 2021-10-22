Все скрывают от Украины. Венедиктова возмутилась поступком Ирана

Венедиктова "наехала" на иранцев. Коллаж "Сегодня"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Есмаилионом и помощником посла Канады в Украине Мавурнин Муни. Они обсудили расследование обстоятельств катастрофы украинского самолета над Тегераном.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Она напомнила, что через 2,5 месяца будет вторая годовщина страшной трагедии рейса PS 752 и проинформировала, что Украина проводит расследование в сложных условиях – без доступа к обломкам самолета, ключевым свидетелям, подозреваемым.
При этом генпрокурор отметила, что украинская сторона не нашла поддержки от других пострадавших стран по созданию совместной следственной группы, хотя это значительно бы облегчило и ускорило расследование. Кроме того, Иран так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи либо вообще не реагировал.
"Весь прошлый год Украина и Иран двигались отдельными путями: у Ирана своя квалификация и свое дело, к материалам которого мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемым в суд, однако сведения о них тщательно скрываются. Уже состоялось три раунда официальных украинско-иранских переговоров. Мы слышали предложения от иранской стороны о возможных формах сотрудничества, которые так и остались обещаниями", – сказала Венедиктова.
Иран обманул Украину?
В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале июня в Киеве по результатам третьего раунда переговоров украинская сторона согласилась на предложение иранской ознакомиться с материалами уголовного дела в судах Ирана, а также на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране.
Украина сразу же отправила в Тегеран соответствующий запрос, но за 4 месяца никакого ответа от Ирана так и не получила. Анонсирование иранской стороной направления дела в суд по результатам закрытого для пострадавших стран следствия и непредоставление украинским прокурорам доступа к материалам свидетельствует о нарушении международных обязательств.
Катастрофа МАУ в Иране
- Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".
- Военная прокуратура Ирана заявила о завершении расследования катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", пообещав, что дело скоро передадут в суд.
- Иран начал выплату компенсаций родственникам сбитого самолета – некоторые украинские семьи уже получили по 150 тыс. долларов.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Иран сбил самолет вместе с россиянами.