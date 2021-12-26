"Все сгорело!" – замминистра ответил стихом на скандал с помощницей в откровенном декольте

Слева направо - Игорь Гарбарук, Кристина Тишкун и Андрей Садовой. Фото: коллаж "Сегодня"

Замминистра образования Игорь Гарбарук отреагировал стихом на скандал с откровенным платьем его помощницы Кристины Тишкун, в котором она появилась в мэрии Львова.

На своей странице в Facebook он опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Евгения Сверстюка.

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"Як вистоїш, коли всі проти тебе

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно, Оббріханий — мовчати і пройти

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти ані доброти;

Як зможеш мріять — в мрійництво не впасти,

І думать — не творити думки культ,

Якщо Тріумф, зарівно як Нещастя, Сприймеш як дим і вітер на віку;

Якщо стерпиш, як з правди твого слова

Пройдисвіт ставить пастку на простих,

Якщо впаде все, чим ти жив, і знову

Зумієш все почати — і звести;

Якщо ти зможеш в пориві одному

Поставить все на карту — і програть,

А потім — все спочатку, і нікому

Про втрати й слова навіть не сказать;

Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили

Служити ще, коли уже в тобі

Усе згоріло, вигасло — лишилась Одна лиш Воля — встоять в боротьбі;

Як зможеш гідно річ вести з юрбою

І з Королем не втратиш простоти,

Якщо усі рахуються з тобою —

На відстані, яку відміриш ти.

Якщо ущерть наповниш біг хвилини

Снагою дум, енергією дій,

Тоді весь світ тобі належить, сину,

І більше: ти — Людина, сину мій", – написал Гарбарук.

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Что произошло?

Заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности.

Тишкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвала волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.

"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она до закрытия страницы в комментариях под фотографией.

Известно, что Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Также напомним, Игоря Гарбарука назначили заместителем министра образования и науки 15 июля 2020 года.