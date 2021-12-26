"Все сгорело!" – замминистра ответил стихом на скандал с помощницей в откровенном декольте

Слева направо - Игорь Гарбарук, Кристина Тишкун и Андрей Садовой. Фото: коллаж "Сегодня"
Замминистра образования Игорь Гарбарук отреагировал стихом на скандал с откровенным платьем его помощницы Кристины Тишкун, в котором она появилась в мэрии Львова.
На своей странице в Facebook он опубликовал стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Евгения Сверстюка.
"Як вистоїш, коли всі проти тебе
Упали духом і тебе кленуть,
Як всупереч усім ти віриш в себе,
А з їх невіри також візьмеш суть;
Якщо чекати зможеш ти невтомно, Оббріханий — мовчати і пройти
Під поглядом ненависті, притому
Не грати цноти ані доброти;
Як зможеш мріять — в мрійництво не впасти,
І думать — не творити думки культ,
Якщо Тріумф, зарівно як Нещастя, Сприймеш як дим і вітер на віку;
Якщо стерпиш, як з правди твого слова
Пройдисвіт ставить пастку на простих,
Якщо впаде все, чим ти жив, і знову
Зумієш все почати — і звести;
Якщо ти зможеш в пориві одному
Поставить все на карту — і програть,
А потім — все спочатку, і нікому
Про втрати й слова навіть не сказать;
Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили
Служити ще, коли уже в тобі
Усе згоріло, вигасло — лишилась Одна лиш Воля — встоять в боротьбі;
Як зможеш гідно річ вести з юрбою
І з Королем не втратиш простоти,
Якщо усі рахуються з тобою —
На відстані, яку відміриш ти.
Якщо ущерть наповниш біг хвилини
Снагою дум, енергією дій,
Тоді весь світ тобі належить, сину,
І більше: ти — Людина, сину мій", – написал Гарбарук.
Что произошло?
- Заместитель министра образования Игорь Гарбарук и его помощница Кристина Тишкун посетили Львов и осмотрели, как работают учебно-практические центры, а также побывали на форуме по энергоэффективности.
- Тишкун появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера, что вызвала волну критики в социальных сетях. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после закрыла к нему доступ.
- "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она до закрытия страницы в комментариях под фотографией.
- Известно, что Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.
Также напомним, Игоря Гарбарука назначили заместителем министра образования и науки 15 июля 2020 года.