Все поддержали прекращение огня! Ермак указал на важный момент "нормандской встречи"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Политические советники лидеров стран "нормандского формата" выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Процесс работы "нормандского формата" разблокирован. Думаю, такие встречи будут происходить часто. Была зафиксирована абсолютно безусловная поддержка всеми участниками "нормандского формата" относительно режима прекращения огня. Думаю, это очень важно", – сказал он.

Также Ермак рассказал о том, что был решен вопрос касательно работы Трехсторонней контактной группы.

Реклама

"Также была достигнута договоренность относительно работы в ТКГ, поскольку она в последнее время не давала результатов. Надеемся, что она перейдет к таким важным вопросам, как обмен пленными, как открытие КПВВ…", – сказал он.

Новость дополняется...