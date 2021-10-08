Делегация США проверила на прочность границу Украины с Россией

Представители правительства США посмотрели, что у нас происходит на границе / Коллаж "Сегодня"
Украинские пограничники показали представителям Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) США обновленный участок границы с Россией. В частности, американцам показали переоборудованные погранзаставы "Дергачи" и "Троицкое", которые осуществляют охрану границы в Харьковской и Луганской областях.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Мы должны обеспечить наблюдение за каждым метром государственной границы с РФ и Беларусью, так как в любой момент мы можем ожидать здесь переправки диверсионно-разведывательных групп, нелегальных мигрантов и тому подобное. Конечно, никакие препятствия не спасут Украину от полномасштабного вторжения, однако комплекс стационарных инженерных сооружений и систем видеонаблюдения, которыми в настоящее время оборудован участок границы с РФ, обеспечит нам своевременное выявление такой угрозы, предоставит время подготовиться к отпору и подходу сил ВСУ", – отметил во время встречи председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Как охраняется наша граница
Непосредственно на государственной границе начальник Восточного регионального управления ведомства Валерий Вавринюк рассказал делегатам о состоянии охраны государственной границы и указал на меры, принимаемые для инженерно-технического обустройства.
В практику внедряется модель комплексной охраны и защиты государственной границы, создание интегрированной системы контроля за участками, основанной на "интеллектуальных" технических средствах. Для этого пограничники оснащают границу камерами видеонаблюдения и средствами фиксации, с помощью которых происходит постоянный мониторинг.
Американские партнеры отметили положительную динамику в развитии пограничной инфраструктуры вдоль украинского-российского участка границы.
Планы
- Напомним, в течении ближайших двух лет на государственной границе с Россией и Беларусью должно появиться новое заграждение. Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский неделю назад.
- Для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен и МВД надеется, что эти деньги будут заложены в бюджет 2022 года.
- В процессе укрепления границ Украины с Беларусью, Россией и Молдовой выяснилось, что треть территорий, через которые должен проходить "европейский вал", находится в частной собственности.
- 19 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об обозначении линии украинско-российской границы.
- Полностью перекрыть необходимо 4,5 тысячи километров.