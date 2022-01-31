Такого не было три года! Что известно о новом после США в Украине

Бриджит Бринк может стать послом США в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Администрация президента США Джо Байдена может назначить новым американским послом в Украине Бриджит Бринк.

Сайт "Сегодня" собрал факты о кандидатуре нового посла.

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Бриджит Бринк родилась Мичигане, окончила частный гуманитарный колледж в Огайо, затем получила две степени магистра в Лондонской школе экономики – в области международных отношений и политической теории.

Кроме английского, она владеет русским, сербским, а также грузинским и французским языками.

Бриджит Бринк

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Бринк поступила на службу в Госдепартамент США в 1996 году. Она работала в посольствах США в Белграде, Тбилиси, Ташкенте.

Дипломат занимала должности специального помощника заместителя госсекретаря США по политическим вопросам в Европе, а также заместителя директора по делам Южной Европы в Госдепе.

Бринк помогала координировать внешнюю политику США в Турции, Греции, Кипре, Грузии, Азербайджане и Армении.

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Сейчас Бринк занимает должность посла США в Словакии. На этот пост она была назначена в 2019 году президентом Дональдом Трампом.

В Украине почти три года нет посла США

Соединенные Штаты с мая 2019 года не могут назначить посла в Украине. Последней эту должность с 2016 по 2019 год занимала Мари Йованович.

Начиная с 20 мая 2019 года в Украине вместо чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов сменились несколько временных поверенного в делах США в Украине. На сегодняшний день должность временного поверенного занимает Кристина Квин.

США эвакуируют из Украины часть дипломатов

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Такое решение продиктовано "соображениями безопасности". Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что отзыв дипломатов не повлияет на работу посольства.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко назвал данное решение преждевременным.

Посольство США также рекомендовало американским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.