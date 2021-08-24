Войска НАТО на Крещатике. Бойцы стран-партнеров приняли участие в параде ко Дню Независимости. Фото

По Крещатику промаршировали военнослужащие стран-партнеров Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В военном параде в честь 30-летия независимости Украины, который прошел в центре Киева во вторник, 24 августа, приняли участие иностранные войска, в том числе, государств-членов НАТО. Сайт "Сегодня" вел прямую трансляцию праздничного мероприятия.

По Крещатику после колонн украинских войск промаршировали военнослужащие стран-партнеров Украины: Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Словакии, Финляндии, Чехии, Швеции, США.

Кроме того, над украинской столицей пролетели американские самолеты КС-135 Stratotanker и P-8 Poseidon, польские F-16, британские Eurofighter Typhoon, а также словацкие транспортники C-27 Spartan и вертолеты UH60 Black Hawk.

Всего на параде к 30-летию независимости нашего государства маршировали 30 коробок с военными, что равняется более 4 тысяч человек. Парад проходил не только в Киеве – в Одессе на пляже "Ланжерон" прошел парад кораблей, а помимо них пролетела боевая авиация.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости Украины.

Ранее сообщалось, что транспорт в Киеве поменяет график работы на праздничные дни 23-25 августа.