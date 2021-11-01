"Байрактары" на Донбассе: как ВСУ могут переломить ход войны по карабахскому сценарию

"Байрактары" стали настоящей грозой на любом поле боя
Недавно Украина впервые применила беспилотник Bayraktar. Но особенно успешно эти БПЛА проявили себя в Нагорном Карабахе, где они помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Об этом идет речь в нашей статье.
Беспилотники "похоронили" Армению
Военный эксперт Якуб Войнаровский в комментарии "Сегодня" сказал, что именно "Байрактары" переломили ход войны в Нагорном Карабахе.
"Карабах (еще под контролем Армении) рассчитывал на традиционную войну и оказался не готовым к применению современных технологий. В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО, потом атаковали танки, артиллерию, системы логистики и личный состав. Армения не знала, как противодействовать новейшим системам и Азербайджан занял господствующее положение", – говорит он.
Военный эксперт Олег Жданов тоже отмечает, что войну в Карабахе выиграли беспилотники, в том числе и решили судьбу Ливии.
На Донбассе может пройти "карабахский сценарий"?
Войнаровский отмечает, что тактика использования Азербайджаном в Карабахе этих беспилотников может повториться на Донбассе.
"ВСУ не имеет такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – подчеркнул военный эксперт.
Олег Жданов сомневается, что "Москва пойдет на эскалацию конфликта, осознавая, что война с использованием Украиной новейшего оружия закончится для нее печально".
Война Азербайджана с Арменией за Карабах
- Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. Боевые действия закончились 10 ноября 2020 года, когда обе страны при посредничестве России подписали заявление о прекращении войны.
- Армения заявила о потерях более 3 тысяч человек, Азербайджан – более 2,7 тыс. При этом азербайджанская армия часто наносила удары с Bayraktar по армянским позициям.
- Также Азербайджан показывал видео, как с воздуха уничтожает солдат и технику.
- В апреле прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна больше не имеет территориальных претензий к Армении.