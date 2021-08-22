В стране нет вопросов, которые не входят в нашу компетенцию. Данилов о СНБО

Алексей Данилов о Совете нацбезопасности и обороны. Коллаж: "Сегодня"

Совет нацбезопасности и обороны – это личный инструмент президента, который контролирует власть, в том числе, Кабинет министров. Состав совета формирует исключительно президент.

Есть несколько должностей, которые являются обязательными для включения. Остальных в состав совета набирает президент. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Совет нацбезопасности и обороны – это конституционный орган, зафиксированный в Конституции, является инструментом президента. Президент непосредственно формирует состав совета, формирует тех людей, которых он считает необходимыми включить в его состав. Обычно это люди, которые занимают определенные должности. По закону, есть несколько должностей, которые являются обязательными для включения. Остальных в состав совета набирает президент, это осуществляется через указы президента", – сказал Данилов.

Он отметил, что любые вопросы – это вопросы национальной безопасности. Вопросов, которые не входят в их компетенцию, в стране не существует. Вода, война или какие-то другие вещи – все это имеет отношение к национальной безопасности.

"Теперь о том, что не все понимают – чем занимается Совет нацбезопасности и обороны. Тут у меня есть свое видение. Дело в том, что мы очень много работы делаем такой, которую мы не можем показывать обществу. Эта организация координирует деятельность всех органов, занимающихся вопросами национальной безопасности. Вопросов, которые не входят в нашу компетенцию, в стране не существует. Что бы мы с вами ни взяли, это вопросы национальной безопасности. И война, и вода, и какие-то другие вещи – все это имеет отношение к национальной безопасности, так как обязанность Президента, прежде всего, это национальная безопасность, за которую он непосредственно несет ответственность, согласно нашей Конституции", – подчеркнул секретарь СНБО.

О чем еще говорил Данилов в интервью

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не видит проблемы с возможным конфликтом интересов в самом СНБО из-за закона об олигархах, о чем заявлял спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Конфликт интересов заключается в том, что олигархи могут оказывать влияние на членов Совбеза и тогда появляется вопрос – а должен ли Совбез в таком случае вести реестр олигархов.

"Если он считает, что кого-то из членов Совбеза могут коррумпировать, по его мнению, олигархи, тогда надо указывать, кто к этому склонен из 23 членов Совета безопасности и обороны, и может поддаться искушению. Как? Так, как поддавались и поддаются депутаты ВР, принимая важные законы, иногда законы, которые являются противоречивыми с точки зрения многих вещей. Влияние олигархов на ВР является очень большим. Мы можем видеть это по принимаемым законам. Это надо прекращать", – сказал секретарь СНБО.

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