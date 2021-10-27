"Вообще улетел в космос": Гройсман потроллил Тищенко из-за говядины по 20 грн

Лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман высмеял познания "слуги народа" Николая Тищенко о ценах на продукты.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Особенно его удивила невероятно "дешевое" м'ясо.

"Они реально живут в другой реальности, вообще улетели в космос. Говядина по 20 грн? Это только в его (Тищенко) представлении или на его столе. Может, он в столовой Рады что-то покупает за 20 гривен? Но 220 гривен – это уже большая разница", – сказал Гройсман.