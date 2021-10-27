"Вообще улетел в космос": Гройсман потроллил Тищенко из-за говядины по 20 грн

Гройсман (слева) высмеял Тищенко. Коллаж "Сегодня"
Лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман высмеял познания "слуги народа" Николая Тищенко о ценах на продукты.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
Особенно его удивила невероятно "дешевое" м'ясо.
"Они реально живут в другой реальности, вообще улетели в космос. Говядина по 20 грн? Это только в его (Тищенко) представлении или на его столе. Может, он в столовой Рады что-то покупает за 20 гривен? Но 220 гривен – это уже большая разница", – сказал Гройсман.
Конфуз Тищенко с ценами на продукты
- Недавно в кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Но неожиданно стал называть смешные цифры. Журналисты "Сегодня" сходили на этот рынок и увидели реальные цены.
- Также нам там рассказали, какое на самом деле сало покупает Тищенко. Продавцы отметили, что нардеп – частый покупатель на Бессарабском рынке.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.