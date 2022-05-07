Военную флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне: сколько выручили

За 90 тысяч фунтов стерлингов была продана кофта президента / Фото: Коллаж: Сегодня
В Лондоне на аукционе по сбору средств на гуманитарную помощь для нашей страны продали знаменитую флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.
Стартовая цена была £50 тысяч, а продали ее за £90 тыс.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступая на аукционе сказал, что стартовая цена очень маленькая и призвал участников "тратить по-крупному". Также перед участниками аукциона выступил Зеленский.
Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля. Во время этой встречи Зеленский был в флисовой кофте, такой как была продана на аукционе.
Кроме того, на аукцион были выставлены экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и кувшин с петушком, который подарили Джонсону, когда он гулял по Киеву.
Запущена платформа United24 для сбора помощи Украине
Украина запустила фандрайзинговую платформу United24 для сбора средств на восстановление страны после российской оккупации и для помощи нашим военным и украинцам.
Средства распределяются по трем направлениям
- оборона и разминирование
- гуманитарная и медицинская помощь
- восстановление Украины
Чтобы сделать донейт, переходите на сайт платформы.