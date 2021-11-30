Во сколько обходится Украине Верховная Рада – названа сума

За год здания Верховной Рады тратят почти 24 млн. гривен на оплату коммунальных услуг / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно содержание здания парламента обходится украинским налогоплательщикам в более чем 5 млрд грн. Об этом рассказали в Управлении админзданиями управления делами Аппарата ВР, пишет APnews.

Сообщается, что за три года (с 2019 по 2021 гг.) на коммунальные услуги для ВР было потрачено 14 млн 978 тыс. грн бюджетных средств.

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в 2019 году – 5 млн 101 тыс. грн

в 2020 году – 4 млн 825 тыс. грн

за 10 месяцев 2021 года (с января по октябрь, по состоянию на 1 ноября) – 5 млн 050 тыс. грн – больше, чем за весь прошлый год.

Больше всего денег из коммунальных услуг уходит на его освещение – 3 млн грн в год.

На электричество за три года было выделено 8 млн 927 тыс. грн.

в 2019 – 2 млн 908 тыс. грн

в 2020 – 2 млн 960 тыс. грн

за 10 месяцев 2021 – 3 млн 059 тыс. грн.

В тоже время, ежегодно государство выделяет на отопление парламента более 1 млрд грн. За почти три года на услугу было израсходовано 5 млн 470 тыс. грн:

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в 2019 – 2 млн 058 тыс. грн.

в 2020 – 1 млн 666 тыс. грн

за 10 месяцев 2021 – 1 млн 746 тыс. грн.

Среди всех коммунальных услуг, меньше всего уходит средств на водоснабжение Почти за три года за него из карманов украинцев было уплачено 577 тыс. грн.

в 2019 – 135 тыс. грн

в 2020 – 198 тыс. грн

за 10 месяцев 2021 – 244 тыс. грн.

Что интересно, что газом здание парламента не обеспечивается.

В настоящее время в среднем на обслуживание здания Рады выходит 504 980 грн в месяц, из которых

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за воду – 24 400 грн в месяц

за электроэнергию – 305 900 грн в месяц

за тепло – 174 680 грн в месяц.

Депутатам не хватает денег

Почти 150 депутатов Верховной Рады ежемесячно получают помощь от государства, то есть из наших налогов. В частности, это компенсации за аренду квартир или номеров в отелях. Даже депутаты-миллионеры просят деньги из госбюджета. Выплаты каждому нардепу, который не прописан в столице, составляют около 20 тыс. гривен в месяц.

Уголок для эстетов

В Раде очень любят облагораживать рабочее пространство. Например, среди закупок можно найти предметы декора: 25 панно "Карта України" по 880 гривен, 18 панно "Подсолнухи" по такой же цене, два панно "Скифская Пектораль" по 3600 гривен и панно "Верховная Рада". В целом Управление делами Аппарата потратило на предметы искусства 87 тысяч гривен только в этом месяце.