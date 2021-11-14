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Вместо Корниенко. В "Слуге народа" назвали топ-5 претендентов на пост нового главы партии

Мария Дмитренко
14 ноября, 11:45
Нового председателя партии могут избрать в два тура

Справа налево Елена Шуляк, Николай Тищенко, Андрей Мотовиловец. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии вместо Александра Корниенко.

Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале Украина 24.

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По его словам, кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября. Среди них:

  • Андрей Мотовиловец;
  • Евгения Кравчук;
  • Елена Шуляк;
  • Николай Тищенко;
  • Галина Янченко.

"У нас часто было, когда мы думали, что даже если оговоренные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые тоже набирали большое количество голосов. Я лично за то, чтобы кандидат представлял свою программу. Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – подчеркнул он.

Что известно

  • 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа".
  • Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщало, что новой главой партии может стать нардеп Елена Шуляк.
  • 4 ноября Корниенко заявлял, что на съезде может решиться вопрос об исключении из партии нардепа Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".