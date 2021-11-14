Вместо Корниенко. В "Слуге народа" назвали топ-5 претендентов на пост нового главы партии

Справа налево Елена Шуляк, Николай Тищенко, Андрей Мотовиловец. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии вместо Александра Корниенко.

Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале Украина 24.

Реклама

По его словам, кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября. Среди них:

Андрей Мотовиловец;

Евгения Кравчук;

Елена Шуляк;

Николай Тищенко;

Галина Янченко.

"У нас часто было, когда мы думали, что даже если оговоренные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые тоже набирали большое количество голосов. Я лично за то, чтобы кандидат представлял свою программу. Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – подчеркнул он.

Что известно