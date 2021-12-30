"Вместе мы сможем добиться большего": что пожелал на Новый год Разумков (видео)

Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он напомнил, что нужно верить в лучшее и объединяться для достижения целей.

Видеопоздравление появилось на странице политика в Facebook.

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"Мы честно работали весь год, бывало на выходных и сверхурочно. Работали для того, чтобы принести свои победы и надежды в каждую украинскую семью. Приближается день, когда мы искренне верим, что любые мечты обязательно сбудутся. Вместе мы сможем добиться большего. Главное верить в лучшее и каждому на своем месте делать все от него зависящее. Пусть новый год будет полон позитива, побед и ярких эмоций. Поздравляю всех с Новым годом!" – сказал Разумков.

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