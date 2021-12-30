"Вместе мы сможем добиться большего": что пожелал на Новый год Разумков (видео)

Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он напомнил, что нужно верить в лучшее и объединяться для достижения целей.
Видеопоздравление появилось на странице политика в Facebook.
"Мы честно работали весь год, бывало на выходных и сверхурочно. Работали для того, чтобы принести свои победы и надежды в каждую украинскую семью. Приближается день, когда мы искренне верим, что любые мечты обязательно сбудутся. Вместе мы сможем добиться большего. Главное верить в лучшее и каждому на своем месте делать все от него зависящее. Пусть новый год будет полон позитива, побед и ярких эмоций. Поздравляю всех с Новым годом!" – сказал Разумков.
Последние новости о персоне
- Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил, пойдет ли в президенты. По его словам, выборы – это изначально игра на победу, тут важно не участие.
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- Кроме того, Разумков указал на важный прокол команды Зеленского по Донбассу. Он удивлен, что Офис президента отстранился от идеи размещения миротворцев ООН на Донбассе, что позволило бы решить много вопросов и продвинуться в выполнении Минских соглашений.
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