"Вмешательство недопустимо": Грузия ответила Зеленскому по Саакашвили

Гарибашвили рассказал Зеленскому о ситуации с экс-президентом Грузии / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Грузии Михаил Гарибашвили в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в ситуацию с Михеилом Саакашвили, поскольку это внутренние дела их страны. Об этом идет речь на сайте правительства Грузии.

Гарибашвили объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

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"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", – говорится в сообщении.

Накануне Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался состоянием здоровья Главы Исполнительного комитета реформ Украины. Гарибашвили ответил, что заключенный находится под наблюдением и получает всю необходимую помощь.

Что происходило с Саакашвили