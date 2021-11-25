Вирастюк перевоплотился в депутата-супергероя – забавное фото в маске

Вирастюк примерил образ Капитана Америки. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк иронично предстал в образе супергероя, отметив, что на самом деле депутаты не всесильны.

Свое фото в маске Капитана Америки он опубликовал в Facebook.

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"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады, а особенно нардепа-мажоритарщика", – написал он.

Вирастюк в образе. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Вирастюк отметил, что на самом деле народный депутат действует и работает исключительно в пределах своих полномочий, прописанных законом, и не является ни Робин Гудом, ни кем-то еще.

"Для тех, кто в танке – пост писал с определенной иронией. Опираясь на личные наблюдения за время работы в должности народного депутата ВР", – подчеркнул депутат-силач.

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Как дела у Вирастюка в Раде?