Виктория Нуланд: Военные обещали Путину взять Киев за 5 дней

Путину обещали полный контроль над Украиной за две недели, заявила Виктория Нуланд / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за 5 дней, а всю Украину – за 2 недели.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что именно благодаря мужеству украинского народа, эти планы не были реализованы.

"Именно потому, что делает каждый из вас, каждый мужчина, женщина, ребенок, все, кто принесли себя в жертву – этого не произошло, и российские военные сейчас почти остановились в своем наступлении", – сказала заместитель госсекретаря.