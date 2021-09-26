Ветерану АТО Майману, который дрался с Кивой, в Турции сломали хребет

Кива (слева) рассказал, кто напал на Маймана. Коллаж "Сегодня"

Ветеран АТО и блогер Михаил Майман серьезно пострадал в Турции: его жестоко избили неизвестные и сломали позвоночник.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Илья Кива, у которого ранее был конфликт с Майманом.

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По его словам, сейчас пострадавший в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

"Известный "ветеран АТО", Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Неизвестные жестоко избили Мишу, сломав ему позвоночник. Его жизни уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро", – написал Кива.

Конфликт Кивы и Маймана

22 января 2020 года в одном из ресторанов Киева случилась драка с участием Маймана и Кивы. Нардеп сидел за столиком, но потом встал и подошел к мужчине. После непродолжительного разговора Кива боднул оппонента головой, на что тот в ответ ударил политика кулаком в лицо.

Кива рассказал в комментарии "Сегодня", что якобы Майман зашел в заведение и в присутствии детей начал оскорблять его. Более того, нардеп утверждал, что Майман якобы на протяжении полугода ему всячески угрожал, оскорблял Киву и его детей.

В свою очередь ветеран АТО уверяет, что он не провоцировал нардепа на драку, а спокойно выходил из заведения, но Кива неожиданно остановил его и начал разборки.

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Напомним, ранее Кива называл Украину "колыбелью фашизма в Европе". Нардеп считает, что судебный процесс из-за шапки с коммунистической символикой будет фатальным.