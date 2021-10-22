Верховный Суд не указ – Садовой не отдает России останки агента НКВД Кузнецова

Россия пытается вернуть останки чекиста уже не один год / Коллаж "Сегодня"

Кассационный административный суд обязал исполком Львовского городского совета передать останки агента Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) Николая Кузнецова его родственникам в Екатеринбурге (Россия). Однако мэр Львова, на территории которого захоронен герой СССР Кузнецов, в очередной раз отказал.

Свой отказ градоначальник подкрепил соответствующим решением Исполнительного комитета Львовского городского совета, который единогласно отклонил требование Верховного суда о передаче останков родственникам.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Верните наших пленных"

"Это уже не первое такое судебное решение по этому делу. У меня опять два вопроса к людям, которые принимают такие решения:

Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны? А не хочет Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня заключенные по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях?

Наша позиция однозначна – мы не сотрудничаем с оккупантами!", – написал львовкий градоначальник на своей странице в Фейсбук.

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Также Андрей Садовой предложил судьям сначала удостовериться, реально ли существуют родственники советского разведчика, с которого в СССР сделали легенду.

Как развиваются события

В 2007 году российской делегации во Львове отказали в передаче останков Кузнецова.

В 2008-м племянница разведчика Маргарита Брюханова обратилась к властям Львова с просьбой перезахоронить его прах в Широкореченском мемориале в российском Екатеринбурге.

В 2020 году Садовый первый раз заявил, что Львов не отдаст РФ прах Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.

При этом могила Кузнецова постоянно подвергается вандализму.

Могила Кузнецова после очередного акта вандализма

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