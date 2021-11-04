Верещук возглавила Минреинтеграци, но не получила желаемой должности

Верещук получила новую должность. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания назначила вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. За проголосовали 260 депутатов.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Кандидат на пост министра в своем выступлении заявила, что для нее это большая честь и ответственность перед украинским народом.

"Возвращение территорий и мира является самым важным для нашей страны. Мы обещали людям мир, но настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от российской оккупации. Реинтеграция это большой вызов, тяжелый и длинный путь и мы его пройдем … Среди наших первоочередных шагов будет создание экспертного и общественного совета при министерстве", – сказала Верещук.

Верещук озвучила приоритеты на новой должности:

обеспечение финансирования проектов по реинтеграции – без финансирования много остается просто хорошими идеями;

гуманитарная составляющая – это ключ к реинтеграции;

информационная политика – с людьми на оккупированной территории государство должно разговаривать языком возвращения и воссоединения, поддержки и помощи;

юридическая и дипломатическая работа в Трехсторонней контактной группе. До конца года также планируется создание госучреждения Украинский центр построения мира для сбора доказательств нарушений прав людей оккупантами.

Напомним, экс-кандидат в мэры Киева претендовала на должность министра обороны. Ранее Верещук подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции "Слуга народа", однако с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу она не общалась.

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Что известно о новом министре

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской на Львовщине. Замужем второй раз, оба мужа – военные. Воспитывает сына от первого брака Олега.

1997 – окончила Рава-Русскую среднюю школу с золотой медалью.

С 1997 по 2002 – училась в Военном институте при "Львовской политехнике" , который закончил с отличием по специальности "Международная информация".

, который закончил с отличием по специальности "Международная информация". С 2002 по 2006 – училась на юридическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

по специальности "правоведение". С 2008 по 2010 – был слушателем во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Национальной академии государственного управления при президенте Украины. В 2009 – проходила стажировку в Секретариате Кабинета Министров Украины , после чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ.

, после чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ. В 2011 – училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Национальной академии государственного управления при президенте Украины. В 2015 – защитила диссертацию на тему: "Организационно-правовой механизм совершенствования административно-территориального устройства Украины".

С 2015 до 2016 – была стипендиатом Польско-американского фонда Свободы по программе имени Лейна Киркланда.

по программе имени Лейна Киркланда. 2016 – получила диплом Краевой школы администрации публичной .

. С 2017 года – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Ирина Верещук 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины. С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.

В 2010 году Верещук работала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политики, а 30 октября стала мэром Равы-Русской как беспартийная от партии "Сильная Украина", которая принадлежит олигарху Сергею Тигипко.

Ирина Верещук была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, но победу не одержала.

В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 29 в списке, как беспартийная. Верещук – председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ирина Верещук была представительницей Кабмина в Верховной Раде с 4 сентября 2019 года, но сложила полномочия в ноябре. Накануне заявив, что премьер-министр Алексей Гончарук планировал уволить ее за критику госбюджета и действий Кабмина.

Также напомним, ранее Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.