Верещук больше не депутат: кто ее заменит в "Слуге народа"

Верещук в зале Верховной Рады заменит Кострийчук / Коллаж "Сегодня"

4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Ирина Верещук была назначена вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таким образом освободился ее депутатский мандат, который перешел к следующему по избирательному списку партии "Слуга народа" – Сергею Кострийчуку.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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Смена депутатов

"Народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук...Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член Высшего Совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии", – представила нового депутата Юлия Палийчук.

Биография нового нардепа