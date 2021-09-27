Венгрия с "Газпромом" отказались от транзита газа через Украину – реакция Киева

Премьер Венгрии Виктор Орбан - рекордсмен среди политиков ЕС по визитам в Москву / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 сентября, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом", по которому будет поставляться газ в эту европейскую страну в обход Украины. МИД Украины выразил удивление и разочарование таким решением Венгрии.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Договор на 15 лет

Согласно имеющейся информации, новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

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Согласно действующему до конца 2021 года контракту, подписанному еще в 1996 году, ранее поставки природного газа в Венгрию осуществлялись ООО "Газпром экспорт" по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Реакция Киева

МИД Украины выпустил заявление, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года. Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы", - сказано в заявлении.

В этой связи Украина перенесла на неопределенное время заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Политический расклад в Венгрии

Не секрет, что сегодняшнее венгерское правительство тесно сотрудничает с Кремлем.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершают визиты друг к другу практически каждый год / Фото Reuters

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в третий раз подряд выигравший выборы, считается одним из немногих высокопоставленных друзей Москвы в Европе – но когда дело доходит до дела, Венгрия выступает вместе со всем Евросоюзом", – сообщал, например, британский телеканал Би-Би-Си в 2017 году, когда Орбан опять стал премьер-министром.

Западные СМИ нередко называют Орбана – "венгерским Путиным". Он же в свою очередь постоянно нахваливает Россию, как примера успешного государства, не вписывающегося в западные стандарты.

Спорные вопросы с Венгрией

Несмотря на то, что Украина и Венгрия впервые за семь лет заговорили о сотрудничестве, Будапешт все равно продолжит блокировать евроатлантические устремления Украины. Эта страна сохраняет вето на вступление Украины в НАТО.

МИД Венгрии пытается добиться от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отправки наблюдателей в Закарпатскую область Украины, где, по мнению Будапешта, ущемляются права нацменьшинств.