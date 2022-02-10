Вблизи Украины начались масштабные учения РФ и Беларуси (фото)

Учения будут проходить до 20 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

На военных полигонах Беларуси начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость–2022". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По информации ведомства, учения проводятся с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

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Учения будут проходить на полигонах

Домановский

Гожский

Обуз-Лесновский

Брестский

Осиповичский.

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Кроме того, сообщается, что на отдельных участках местности Беларуси будут выполнены мероприятия по усилению охраны госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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Также во время учения будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

На первом этапе, до 10 февраля, воинские подразделения перегруппировались и прибыли к местам проведения учений. Главная задача данного этапа была в том, что в краткие сроки создать группировку войск.

Ожидается, что в учениях с Беларусью примут участие около 30 тысяч российских военных. Официально сообщалось, что в Беларусь перебазированы системы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Военные учения РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022"