В Верховной Раде торжественно установили флаг ЕС: что происходит (фото, видео)

В Раде установили флаг Евросоюза / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Верховной Раде почетный караул Национальной гвардии вынес и торжественно установил на трибуне рядом с флагом Украины флаг Европейского Союза. Данное событие приурочено к получению нашей страной статуса кандидата на членство ЕС.

Реклама

В момент установления флага на видеосвязи находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она улыбалась и аплодировала.

Реклама

Спикер парламента комментируя установление флага ЕС, заявил с трибуны, что у него осуществилась мечта.

"До сегодняшнего утра у меня было две мечты. Первая — когда в зале Верховной Рады, рядом с желто-голубым флагом, будет развеваться флаг Европейского Союза! Вторая — когда я наконец-то сниму военную форму и надену белую рубашку с костюмом, чтобы проводить пленарные заседания в мирном парламенте. Первая мечта уже сбылась. Значит и друга сбудется! Обязательно!", – заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также он отметил, что Верховной Раде подходит флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу.

Реклама

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днем ранее некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Европейский союз. Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию. За проголосовали 529 чиновников, против – 45, воздержались – 14.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии. Также мы писали, что замглавы ЕК назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз.