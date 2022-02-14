В Венгрии испугались потока беженцев из Украины из-за войны

Виктор Орбан высказал свои опасения в связи с вероятной войной в Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну.

В своем ежегодном обращении Орбан призвал к мирному урегулированию растущей напряженности в Европе, вызванной опасениями российского вторжения в Украину, сообщает AP.

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Орбан, который известен как решительный противник любых видов иммиграции, сказал, что в интересах Венгрии "избежать войны", которая, по его словам, вызовет волну украинских беженцев и подрыв экономики.

При этом, призывая к разрешению напряженности путем диалога, Орбан заявил, что выступает против планов Европейского Союза по использованию санкций против России в качестве сдерживающего фактора.

"О санкциях, карательной политике, лекциях или любом другом виде высокомерия со стороны великих держав не может быть и речи", — сказал Орбан.

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Угроза вторжения России

Россия стянула более чем 100 тысяч военных, а также военную технику к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под этим предлогом вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

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НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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