В Украине объявили о подозрении министру РФ – что он натворил в Крыму

Евгений Дитрих. Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и его заместитель уведомлены о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины авиаперевозчиком "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему. Согласно ей с апреля 2014 по ноябрь 2020 года до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины.

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"Незалетные"

Авиасообщение между Украиной и РФ было прекращено 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.

Кроме того, были запрещены транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины, если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу.

Попасть в РФ можно было только через Беларусь, однако и она вскоре запретила полеты.