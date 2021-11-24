В Украине две новые угрозы: США обратились к своим гражданам

Посольство США предупредило своих граждан, что их ожидает в Украине / Коллаж "Сегодня"
Власти США выпустили предупреждение для своих граждан, не посещать регионы Украины на наших государственных границах, а также избегать посещения Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.
Оповещение о безопасности появилось на сайте посольства США в Украине.
Опасная страна
"Гражданам США сообщаем о нестандарных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям в Украине остаются на уровне "4": не путешествовать
- в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей,
- в восточные регионы Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта;
- по всей Украины из-за COVID-19.
Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", – сказано в сообщении.
Ситуация
- Ситуация на восточной границе Украины не улучшилась – российские войска остаются на своих позициях недалеко от нашей территории.
- В случае новой российской агрессии против Украины Верховная Рада готова собраться срочно, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение.
- Об этом в эфире Радио Свобода заявил первый заместитель председателя парламента, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
- Украина уверена, что не останется без поддержки международных партнеров. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.