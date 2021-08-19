В Украине до 2035 года построят большой военный флот: Зеленский озвучил планы

Зеленский обещает Украине возрождение ВМФ. Коллаж "Сегодня"

Украина намерена до 2035 года реализовать стратегию развития военно-морского флота, а для постройки кораблей уже создается соответствующая инфраструктура.

Об этом рассказал в интервью украинским журналистам из Крыма президент Владимира Зеленский.

По его словам, до 2035 года планируется построить большой флот: первый этап мы будем видеть в реальности до 2024 года, второй – до 2030 года, третий – до 2035 года. Он отметил, что уже создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. На очереди – развитие военно-морских баз.

"Первой будет строиться (военно-морская база. – Ред.) в Бердянске. Идея – в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины. – Ред.) является частью нашей встречи и частью "Крымской платформы", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", – добавил он.

Стратегия развития ВМС Украины

За создание военно-морского флота Украины взялись еще в 2018 году, когда начали разрабатывать стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands.

Особенно актуальным легкий и мобильный флот является в возможном бою в Азовском море: из-за его маленькой глубины, например, большие корабли РФ не смогут там нормально действовать, в отличие от легких украинских катеров.

Но даже такая тактика не поможет украинскому "москитному флоту", если на кораблях не будет определенного вооружения. Военные и эксперты сходятся во мнении, что катера необходимо вооружать ракетами, например, "Нептунами".

Напомним, ранее Украина и Великобритания подписали важный военный договор на 1,6 миллиарда долларов, которые пойдут на украинский флот.

Читайте подробней в нашем материале, как "москитный флот" Украины изменит баланс сил между Россией и НАТО. Сайт "Сегодня" узнал, какие корабли будет строить Украина с Великобританией.